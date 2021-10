Al Ceub la tre giorni di formazione universitaria su salute umana, animale e ambiente

Ha preso il via lunedì scorso "This is Public Health - One Health", la tre giorni su salute umana, animale e ambiente organizzata dalla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva di Unibo, diretta dalla professoressa Maria Pia Fantini, al Centro residenziale universitario di Bertinoro (Ceub). Il corso, che durerà fino a giovedì e vede tra i relatori moltissimi esperti nel campo dell’epidemiologia, veterinaria e igiene ambientale, è rivolto, oltre che agli specializzandi delle scuole d’Igiene italiane, anche a quelli delle altre scuole mediche e agli studenti di veterinaria e di assistenza sanitaria.

Il giorno di apertura ha visto i saluti istituzionali del sindaco di Ravenna e presidente della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria della Romagna, Michele De Pascale, del sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni, di Enrico Sangiorgi, prorettore uscente alla didattica di Unibo e presidente di Ceub, di Raffaella Angelini, Direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Ravenna. Era inoltre presente in collegamento il professor Dario Braga, del Dipartimento di Chimica Ciamician, in qualità di presidente di "ParliamoneOra", l’associazione di docenti, ricercatori e ricercatrici di Unibo, che ha dato il patrocinio al corso insieme alla Sezione Regionale della SITI di cui la Prof.ssa Fantini è presidente.

Molto atteso ed emozionante è stato il collegamento con la professoressa Ilaria Capua dall’Università della Florida, che ha svolto una lectio magistralis su Circular Health e ha spronato gli specializzandi ad approcciarsi alla professione con una visione multidisciplinare. Il corso prevede anche momenti di lavoro tra gli specializzandi in cui confrontarsi e mettere in pratica in modo interattivo ciò che è stato evidenziato durante gli interventi dei relatori.

Tra i docenti di Unibo sono presenti Davide Gori in qualità di responsabile scientifico dell’evento e Laura Dallolio, entrambi docenti della Scuola di Igiene afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Ilaria Braschi (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari), Alessandra Bonoli (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali), Tiziana Guarnieri (Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali), Alessandra Scagliarini e Vittorio Sambri del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale.

Tra i relatori esterni Paolo Vineis (Imperial College London), Paola Angelini (Regione Emilia Romagna), Anna Maria Colacci e Andrea Ranzi (Arpae), Giovenale Moirano (Università degli Studi di Torino), Angelo Fioritti (direttore Dsm - Ausl Bologna), Josep Maria Antò Boquè (ISG Barcelona), Roberto De Vogli (Università di Padova), Marco Tamba (Izsler), Paolo Zucca (BioCrime Center) e Fred Paccaud (Università di Losanna).