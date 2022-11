Al Circolo Aurora una conviviale del Rotary Club Forlì con i rappresentanti delle forze armate

“Il Rotary Club Forlì incontra le Forze Armate e i Corpi Armati operanti nel territorio forlivese” è il titolo della conviviale riservata ai soci del sodalizio che si svolgerà martedì alle 20 al Circolo Aurora in Corso Garibaldi 80. Introdotti dal presidente del Rotary Club Forlì, Filippo Cicognani, interverranno il colonnello Giovanni Cruciani, comandante del 66° Reggimento di fanteria aeromobile “Trieste”, il tenente di vascello Francesco Marzolla, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, il tenente colonnello Giorgio Agostini, comandante del 2° gruppo della Manutenzione Autoveicoli dell’Aeronautica Militare di Forlì, il colonnello Samuele Sighinolfi, comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, e il colonnello Vito Pulieri, comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena.

Recentemente, in occasione della Giornata mondiale della Polio e con il patrocinio del Distretto 2072, si è svolto un Interclub con i Rotary Club Forlì, Cesena Valle del Savio, Cesenatico Mare, Faenza, Forlì Tre Valli e Valle del Rubicone, e durante la serata, al Grand Hotel Forlì di Vecchiazzano, vi è stata la testimonianza di don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, che è intervenuto su “Quello che non si vede”. Fra gli interventi, anche quello del dott. Salvatore Ricca Rosellini, presidente della Commissione distrettuale Salute, che ha raccontato la storia di questi anni della campagna “End Polio Now” e del programma “Polio Plus” per l’eradicazione della poliomielite nel mondo attraverso un’ampia campagna vaccinale. Il Rotary Club Forlì, inoltre, si è unito al cordoglio per la morte, avvenuta alcuni giorni fa, dell’ing. Pierluigi Pagliarani, di Cesena, originario di Cesenatico e Past Governor distrettuale.

Martedì 22 alle 20.30 al Circolo Aurora il sodalizio forlivese si ritroverà per la conviviale su “Lo scambio giovani del Rotary International nell’esperienza del Rotary Club Forlì” con l’intervento del socio Andrea Scozzoli, presidente della Sottocommissione Scambio Giovani, che coordinerà la serata cui parteciperanno numerosi ragazzi in visita a Forlì, e ospiti della conviviale, nell’ambito di programmi di scambio rotariano. Martedì 29, poi, alle 20.30 vi sarà l’incontro dei soci su “La Rotary Foundation: attività, sovvenzioni e donazioni” con ospiti relatori Alberto Azzolini, Governatore designato del Distretto 2072 per l’anno 2024-2025 e già presidente della Sottocommissione Sovvenzioni e Progetti della Rotary Foundation, e Franco Venturi, Past Governor e Presidente della Commissione Rotary Foundation del Distretto 2072. Prosegue anche il service di solidarietà del Rotary Club Forlì a favore della Mensa della Caritas con i soci che si mettono a disposizione per predisporre la sala, preparare e impiattare i pasti, che vengono poi distribuiti in modalità self-service, lavare le stoviglie, sistemare la cucina e la sala al termine del servizio. Il service, svoltosi domenica 9 ottobre e 13 novembre, proseguirà una volta al mese nelle domeniche 11 dicembre, 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo.