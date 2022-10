Al Comitato territoriale 5 corso di Primo Soccorso e di utilizzo del defibrillatore

La Cooperativa Sociale Elcas e il Comitato Territoriale 5 (che comprende i Comitati di Quartiere 5 – 6 e 7), con il patrocinio del Comune di Forlì e la collaborazione di Aiemt, organizza un corso di primo soccorso (categoria B-C, basso rischio) e un corso per l’utilizzo del Ddefibrillatore (Bsld Laici con certificazione Irc). Il corso, che è frutto di due progetti, finalizzati ad acquisire competenze per affrontare possibili criticità e intervenire tempestivamente in casi di emergenza sanitaria, si svolgerà a Palazzo Morattini (via Armelino, 33, Pievequinta) a partire da sabato 29 ottobre e sarà tenuto da istruttori Irc (Italian Resuscitation Council).

Gli obiettivi dell’iter formativo sono l’acquisizione di competenze per: allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso, acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro e acquisire capacità di intervento pratico.

Il corso è aperto ad un massimo di 20 partecipanti: le candidature devono pervenire entro il 15 ottobre a Cooperativa Sociale Elcas, e mail amministrazione@elcasfc.com. E’ necessario indicare nella domanda di iscrizione i dati anagrafici completi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e Codice Fiscale. Il programma completo del corso è disponibile sul sito www.elcasfc.com