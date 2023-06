Al Diego Fabbri lo spettacolo delle orchestre e dei cori del progetto "Banda larga"

L’Associazione musicale “Roveroni” di Galeata e Santa Sofia ha vinto anche quest’anno, con il progetto “Banda larga”, il bando indetto dalla regione Emilia Romagna sull’educazione musicale, classificatosi al secondo posto nella graduatoria regionale per l’anno scolastico 2022-23. L’Associazione “Roveroni” di Santa Sofia e Galeata, in questi anni, ha pertanto messo a disposizione delle scuole statali il proprio patrimonio di competenze e di esperienze per promuovere percorsi di educazione musicale e di pratica strumentale all’interno delle istituzioni scolastiche con essa parternariate; ben tredici sono gli istituti comprensivi coinvolti: Forlimpopoli, Meldola, Galeata, Santa Sofia, Predappio, Bagno di Romagna, Istituti Comprensivi 1, 2, 3, 5, 6, 7 di Forlì e Brisighella, nonché Comuni, associazioni culturali e di volontariato.

Se le esperienze condivise sul web (si ricordano i due video ideati e realizzati da Elena Indellicati e Vanni Crociani, prima con Paolo Fresu nel 2021, poi con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro nel 2022, nei quali si sono esibite le compagini corali e strumentali dei diversi istituti) fanno parte del passato, per l’anno scolastico 2022-23, al fine di dare continuità a pratiche di collaborazione e co-progettazione tra la Roveroni e le scuole partenariate, andrà in scena il prossimo 7 giugno, (inizialmente previsto il 24 maggio e di seguito cancellato, causa alluvione), al teatro Diego Fabbri di Forlì, alle ore 21,15, il concerto delle orchestre e dei cori “Banda larga”. Alla manifestazione partecipano 9 dei 13 istituti comprensivi aderenti al progetto. Nell’ambito della manifestazione, verranno premiati i quattro vincitori del concorso “Un logo per banda larga”, delle scuole di Predappio, Meldola, Istituto Comprensivo “Silvio Zavatti” di Forlì. Il momento conclusivo dello spettacolo vedrà sul palco “l’orchestra diffusa”, formata dalla rappresentanza di tutte le scuole partecipanti. Lo spettacolo è a invito.