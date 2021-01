Al Duomo la Messa dei Popoli con il vescovo Corazza

Sarà il vescovo Livio Corazza a celebrare domenica mattina, alle 11.15, la Messa dei Popoli nel Duomo di Forlì, alla presenza delle Comunità etniche cattoliche della Diocesi accompagnate dai loro sacerdoti guida. L’annuale appuntamento, organizzato dall’ufficio Migrantes, vedrà la partecipazione delle comunità di migranti cattolici rumena, ucraina, polacca, filippina, africana francofona, africana anglofona, indiana del Kerala, eritrea e pakistana che insieme animeranno la messa con canti e preghiere nelle diverse lingue.

Al termine della messa il Vescovo distribuirà ai rappresentanti delle Comunità, come segno di presenza e ricordo della giornata, una pergamena con una preghiera “Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza riflessa in tutti i popoli della terra, per scoprire che tutti sono importanti, che sono necessari, che sono volti differenti della stessa umanità amata da Dio" (Fratelli tutti, Preghiera cristiana ecumenica).

"L’incontro di preghiera di quest’anno, di particolare rilievo perché organizzato nella chiesa madre della Diocesi, vuole essere un segno di comunione proposto a tutta la Diocesi e a tutta la città, un momento di accoglienza e vicinanza nella preghiera liturgica a “più voci” di diverse culture accumunate dalla stessa fede ma allo stesso tempo aperte al dialogo ecumenico e interreligioso con le altre religioni", viene spiegato.

A fine 2019 erano 43.175 i cittadini stranieri residenti nella provincia di Forlì-Cesena, circa la metà residenti nel territorio forlivese, per il 60% rappresentati dalle nazionalità di (in ordine numerosità) Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina e per il restante 40% da altre 116 nazionalità. Sempre nel 2019 il saldo fra stranieri immigrati e stranieri emigrati è stato di +1.410.

L’Ufficio Migrantes di Forlì, oltre a sostenere l’opera di evangelizzazione e cura pastorale dei migranti, intende promuovere nella comunità diocesana opere di fraterna accoglienza e concreto aiuto, particolarmente sentite in questi tempi difficili, in collaborazione con la Caritas e le comunità parrocchiali; inoltre vede alcuni volontari impegnati in uno “sportello di ascolto informale” in centro città, con il quale offrire supporto informativo e accompagnamento agli immigrati nella ricerca di affitto, lavoro e nello svolgimento di pratiche burocratiche.

"Continuiamo anche in questo tempo a seguire la Luce che promana dal Presepe e che ci indica il cammino che ancora ci separa dalla piena accoglienza e integrazione di tutte le persone migranti nelle nostre comunità" evidenziano dall'ufficio Migrantes.