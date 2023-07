Al Foro Boario apre un nuovo Centro di Distribuzione di capi di abbigliamento per le famiglie alluvionate

Mercoledì aprirà al Foro Boario (Piazzale Foro Boario, 1) il nuovo Centro di Distribuzione di capi di abbigliamento per le famiglie alluvionate. Il nuovo punto è gestito in collaborazione con la Croce Rossa e sarà dedicato alla distribuzione di vestiti e materiale per l’igiene domestica frutto di generose donazioni. Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini delle zone colpite dall’alluvione e per fruirne verrà rilasciata loro una tessera che darà diritto a più ritiri nel corso dei prossimi mesi. Il Centro di Distribuzione Foro Boario sarà in funzione nelle giornate di mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 18 e al sabato dalle 10 alle 13.

Questa attività è complementare a quella già in corso nella sede del “Comitato per la lotta contro la fame del mondo” di Forlì (Largo Annalena Tonelli, 1) con apertura nelle giornate del martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12. "In tale modo i due Centri garantiscono copertura di un arco settimanale - viene spiegato dal Comune -. Inoltre l’Amministrazione comunale continuerà, attraverso i Servizi preposti, a garantire prossimità e beni ai nuclei familiari e alle persone in condizioni di necessità".