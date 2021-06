Al lavoro in bici, 20 centesimi per ogni chilometro: risorse avanzate, il Comune proroga gli incentivi

"Il progetto “Al lavoro in Bicicletta” è l’ennesima dimostrazione di quanto Forlì si stia dimostrando sempre di più una città green", evidenzia Petetta

Andare in bici al lavoro è sempre più comune tra i forlivesi che ne hanno la possibilità e per questo motivo l’amministrazione comunale di Forlì, riproponendo la stessa formula del progetto "Al lavoro in bicicletta", tornerà ad erogare incentivi a coloro che prediligono la mobilità leggera e green all’utilizzo dell’automobile privata. Spiega l'assessore alla mobilità, Giuseppe Petetta: "Considerato l’avanzo di risorse di circa 60mila euro e il diffuso successo riscontrato dal progetto sia sotto il profilo ambientale che dal punto di vista delle adesioni, nel corso dell'ultima Giunta abbiamo deciso di prorogarne i termini di scadenza al 31 dicembre".

L'amministrazione comunale, prosegue Petetta, si è così adeguata alle recenti indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna, "dando la possibilità a tutti gli utenti iscritti di proseguire nell’accumulo di chilometri effettuati e, di conseguenza, di aumentare l’entità da erogare a titolo di rimborso finale, nei limiti degli importi massimi prestabiliti. Il progetto “Al lavoro in Bicicletta” è l’ennesima dimostrazione di quanto Forlì si stia dimostrando sempre di più una città green e vocata alla mobilità dolce che predilige all’utilizzo dell’auto quello di mezzi a basso impatto ambientale".

Il progetto prevede l’erogazione di un contributo, sotto forma di rimborso, per coloro che scelgono di utilizzare la bicicletta per recarsi sul luogo di lavoro. L’incentivo previsto è di 20 centesimi di euro a chilometro del percorso casa-lavoro e viceversa, con un tetto massimo rispettivamente di 50 euro al mese e con tetto massimo totale riconoscibile pari ad 250 euro. Sarà oggetto di calcolo dell’incentivo solo il percorso effettuato utilizzando la propria bicicletta, con un minimo giornaliero pari a 1,5 chilometro. Il tragitto verrà calcolato attraverso un’apposita App, che sarà in grado di monitorare il comportamento degli utenti e verificare i loro spostamenti con cadenza mensile e giornaliera, fino alla scadenza del progetto.