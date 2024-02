Al Liceo Classico gli studenti a lezione di nutrizione con il dottor Franco Pieri

Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla Commissione Benessere del Liceo Morgagni e che hanno come focus "Il benessere psicofisico". Martedì alle 15 presso aula Icaro 2 il dottor Franco Pieri parlerà di nutrizione con gli studenti del Morgagni. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna, specializzato in endocrinologia presso l'Università di Firenze e in Scienza dell’Alimentazione all'Università di Modena e Reggio Emilia, perfezionato in Diagnostica con Ultrasuoni in medicina e in sessuologia presso si occupa da anni di nutrizione, anche in ambito sportivo.

L’appuntamento “Alimentazione:dalla patologia al benessere”, viene illustrato, "fa parte del ciclo di incontri attraverso i quali si vuole riflettere su come l'alimentazione sia anche un bisogno primario per l’uomo perché "mangiare" assume sempre più spesso anche un valore relazionale, emozionale e di comunicazione. Pertanto per raggiungere un benessere psicofisico occorre porre attenzione al piano fisico, psichico, sociale ed emozionale".