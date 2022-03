Al Liceo Scientifico parte il corso di formazione in didattica del latino

Sabato 26 marzo, al Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì prenderà avvio il corso di formazione “Grammatica latina e buone pratiche didattiche”, organizzato dall’istituto superiore forlivese in collaborazione con il Centro Nazionale di Studi Classici “GrecoLatinoVivo” di Firenze. L’iniziativa - del tutto gratuita - è rivolta agli insegnanti di materie letterarie della scuola secondaria di primo e di secondo grado che vogliano avvicinarsi a nuove metodologie per un insegnamento più moderno ed efficace della lingua latina, in modo progressivo, sulla base degli obiettivi didattici dei singoli docenti.

Per questo il corso è strutturato in moduli: dopo una fase inziale comune, ogni docente potrà quindi seguire quelli più rispondenti alle proprie esigenze. Il primo modulo, di 20 ore, prevede un incontro iniziale ed uno finale in presenza, presso il Liceo forlivese, rispettivamente nelle giornate di sabato 26 marzo e sabato 7 maggio, e una serie di incontri on-line con i formatori del Centro “GrecoLatinoVivo” tra il 6 ed il 27 aprile. Gli iscritti al primo modulo avranno la possibilità di seguire i livelli successivi, nei quali verrà presentato il metodo Ørberg, noto anche come “Metodo Natura”. Si tratta di una metodologia didattica per l’insegnamento del Latino basata sulle strategie di apprendimento delle lingue vive, che prevede un uso attivo della lingua e una riflessione sulla grammatica che segue l’approccio al testo, e non lo precede, come invece avviene nell’insegnamento tradizionale.

Questo consente di assimilare induttivamente la grammatica e di raggiungere una buona competenza lessicale in tempi rapidi, con il coinvolgimento attivo degli studenti. Il metodo, nato già a metà del secolo scorso, è presente anche nelle nuove indicazioni nazionali del Ministero della Pubblica Istruzione come “interessante alternativa allo studio tradizionale della grammatica normativa”. Per il calendario completo degli incontri, ogni altra informazione e per iscriversi si può consultare il sito liceocalboli.edu.it o accedere alla Piattaforma Sofia (ID70957).