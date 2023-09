Al Liceo scientifico riparte lo scambio culturale con un college dell'Australia

Da oggi fino a lunedì 18 settembre è in visita a Forlì una delegazione della scuola australiana Hoppers Crossing Secondary College di Melbourne, formata da nove studenti e da due docenti. Il progetto, promosso dal Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, prevede per gli ospiti un ricco programma di attività, lezioni, laboratori scientifici e di cucina romagnola e visite culturali, in cui sono direttamente coinvolti gli studenti italiani coordinati dagli insegnanti Sandra Benincà e Pietro Rizzoni. Si tratta di un’iniziativa ormai storica del Liceo forlivese, iniziata nel 2014, che ha visto alternativamente studenti e docenti australiani e italiani visitare i rispettivi paesi partecipando attivamente alla vita della scuola, fino al 2019 quando venne sospesa a causa del Covid. Quest’anno il progetto è finalmente potuto ripartire, grazie alla tenacia dei suoi promotori, con la speranza che possa continuare anche gli anni successivi come eccezionale opportunità di confronto e scambio culturale tra due paesi così distanti.