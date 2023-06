Al Maf con il centro estivo si diventa archeologi in erba e si viaggia nel tempo

Parte a luglio l’Archeo Campus, il centro estivo dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni del Museo Archeologico di Forlimpopoli. Per i partecipanti si presenta l’avventura di vestire i panni dell’archeologo o di fare un viaggio nel tempo. Sono infatti previste due tranche da 2 settimane l’una, con due diverse proposte, in entrambi i casi il centro sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30; Dal 3 al 14 luglio con “Il mestiere dell’archeologo” i bambini scopriranno cosa vuol dire essere un vero archeologo, esplorando tante epoche storiche per conoscere meglio Forlimpopoli.

Dal 17 al 28 luglio l’Archeo Campus porterà i bambini in un “Viaggio nel Tempo” in cui si caleranno nei panni di una comunità preistorica, per poi scoprire usi, costumi, abitudini e curiosità del popolo romano. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria entro il 24 giugno. Il centro estivo aderisce al “Progetto regionale per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita lavoro” promosso dalla regione Emilia-Romagna. Il costo per 2 settimane è di 175 euro + 5 euro di assicurazione. Per maggiori info e prenotazioni: 3371180314 o maf@comune.forlimpopoli.fc.it