Al Master in City Management uno spazio dedicato al tema del Buon Vivere

È stato avviato, all’interno di Master in City Management al Campus di Forlì, uno spazio dedicato al tema del Buon vivere come Economia della Relazione. Ambito che da quest’anno diventa modulo educazionale di questo master, diretto dal professor Luca Mazara, giunto ormai alla 21esima edizione. Relatrice Monica Fantini, ideatrice del festival. Con lei, Fabio Lazzari e Stefano Farolfi avviano una serie di incontri per la promozione del testo universitario frutto della collaborazione di 12 dipartimenti Unibo, del campus di Forlì-Cesnea e non solo che si svolgeranno nei prossimi mesi in Francia e a Bruxelles. Un ambito di studio per un percorso di alta formazione che sarà oggetto di un progetto per l’Europa a partire dalla nostra comunità.