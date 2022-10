Al mercato coperto di Campagna Amica i bimbi a lezione di sostenibilità

Un fine settimana all’insegna dell’Economia Circolare quello del mercato coperto di Campagna Amica di Forlì in viale Bologna 75, che aderisce al progetto che coinvolge tutti i mercati coperti di Campagna Amica sparsi per lo Stivale. Il Circular Tour, promosso dalla collaborazione tra Coldiretti ed Eni a livello nazionale, prende così vita con l’obiettivo di interessare le famiglie e soprattutto i più piccoli, in un percorso educativo che passa attraverso i temi del riciclo, del non spreco e della trasformazione degli scarti alimentari in energia.

I bambini della fascia di età delle scuole primarie del comune di Forlì, verranno accolti dal personale Coldiretti e dai Tutor di Campagna Amica all’interno del mercato e precisamente nello spazio apposito dove è presente l’allestimento Eni: l’esposizione “Eco” che Coldiretti ed Eni promuovono e che si concretizza nella realtà forlivese, una delle poche individuate per realizzare l’ambientazione, proprio alla luce dell’importante impegno legato alla responsabilità e sostenibilità ambientale. Gli esperti presentano un laboratorio relativo ai prodotti della Regione Emilia Romagna, in cui i bambini si divertiranno ad identificare prodotti provenienti dal territorio e dalle altre nazioni e a dimostrare la loro capacità nel riconoscere le produzioni tipiche della nostra regione a scapito di quelle provenienti dall'estero. Successivamente, la Responsabile di Campagna Amica Forlì-Cesena e Rimini Anna Pirillo spiegherà l’importanza dei prodotti a km.0 e dell’impatto sulla sostenibilità ambientale, coadiuvato dal prezioso materiale video prodotto da Eni. Al termine i giovani studenti assaggeranno una merenda salutare e a km0, distribuita dai produttori di Campagna Amica, presenti al mercato con i loro cibi genuini.

Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, evidenzia l'importanza che rappresenta per Coldiretti l'approccio ai giovani ed al mondo scolastico: "Educazione alla Campagna Amica” è il progetto di Coldiretti nato proprio per far incontrare il mondo della scuola e l’agricoltura, sensibilizzando i giovani ai valori della sana alimentazione, della tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e del territorio come luogo di identità e di appartenenza. Questo progetto rientra in un più ampio impegno di Coldiretti per la costituzione di una filiera tutta italiana: formare consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed enogastronomico del proprio territorio garantisce un contributo fondamentale allo sviluppo dell’agricoltura, settore primario per l’Italia". Nel 2017 inoltre, nasce Coldidattica, un’associazione promossa da aziende agricole di Coldiretti dell’Emilia Romagna che propone percorsi di educazione alimentare e ambientale attuali e innovativi attraverso progetti didattici e la collaborazione di professionisti e specialisti del settore.