Al Mercato di Campagna Amica uova e colori pasquali: l'iniziativa per i bimbi mentre i genitori fanno la spesa

Profumi e sapori pasquali sabato mattina al mercato di Campagna Amica di Viale Bologna 75. "Ci prepariamo alla Santa Pasqua, con la tradizionale pittura decorativa delle uova – racconta Anna Pirillo responsabile del mercato di campagna amica di Forlì - attraverso una preziosa iniziativa supportata direttamente dalle aziende. I bambini potranno dipingere le uova fresche delle galline dell’azienda agrituristica "La Capanna del Drago" di Enzo Alfatti e dell’azienda agricola "Baldrati Pietro" e portarle a casa per addobbare il simpatico albero pasquale, all’insegna della tradizione e del consumo consapevole, nel frattempo i genitori potranno liberamente effettuare i propri acquisti nei banchi dedicati e presenti al mercato ogni venerdì e sabato mattina. Sempre presente, alle spalle dei produttori, l’esposizione “Eco” che Coldiretti ed Eni promuovono a livello nazionale e che si concretizza nel nostro mercato di Forlì, una delle poche realtà individuate per realizzare l’ambientazione".

“La crisi colpisce direttamente imprese e famiglie con l’ortofrutta che è – racconta Fabio Della Chiesa, cuoco contadino e presidente dell’Associazione Terranostra Forlì-Cesena e Rimini – la prima voce di spesa per una media di oltre 105 euro al mese, con una inversione di tendenza nei consumi che si sono ridotti del 3% per un quantitativo totale che è sceso a 5,9 milioni di tonnellate lo scorso anno. "L’Italia della frutta - evidenzia Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena - primeggia in Europa con molte produzioni importanti: dalle mele alle pere, dalle ciliegie alle uve da tavola, dai kiwi alle nocciole fino alle castagne ma anche per molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea come pomodori, melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi".

L’iniziativa fa parte di un fitto calendario che propone nuove attività gratuite e rivolte in particolare ai bambini quasi ogni sabato del mese. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048.