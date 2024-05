Al Museo Archeologico torna l’Archeo Campus, il centro estivo per i ragazzi dai 6 ai 10 anni

Anche nel 2024 torna l’"Archeo Campus", il centro estivo per bambini dai 6 ai 10 anni organizzato dal Museo Archeologico “Tobia Aldini” di Forlimpopoli. L’iniziativa si svolgerà ogni mattina (dalle 8,30 alle 12,30)per due settimane, dal 10 al 21 giugno. La prima settimana, dal 10 al 14 giugno, sarà dedicata a un “Viaggio nel tempo”: i bambini si caleranno prima nei panni di una comunità preistorica, e poi andranno a scoprire usi e costumi del popolo romano.

Invece, nella seconda settimana lunedì 17 a venerdì 21 giugno, al centro dell’attività ci saranno gli “Eroi dell’antichità”. I bambini si cimenteranno con il fumetto per raccontare il passato in modo divertente, e ognuno inventerà il proprio eroe e ne disegnerà le avventure giorno dopo giorno. Si può scegliere di iscriversi a una sola settimana o a entrambe.

Per una settimana il costo è di 90 euro + 5 euro di assicurazione; per due settimane 175 euro + 5 euro di assicurazione. Le iscrizioni sono già aperte. Per maggiori info e iscrizioni: 3371180314 o maf@comune.forlimpopoli.fc.it. Il centro estivo aderisce al “Progetto regionale per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro” promosso dalla regione Emilia-Romagna.