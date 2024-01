Al PalaRomiti consegnate ai bambini 500 calze piene di dolciumi

Domenica, in occasione della celebrazione dell’Epifania, presso il Palaromiti di Forlì, si è tenuto un evento organizzato dai Roller di Forlì in collaborazione con la Polisportiva Cava, che ha visto decine di ragazze esibirsi sui pattini con la presenza di centinaia di famiglie. L’evento è stato organizzato insieme alla serie di iniziative che stanno venendo portate nei quartieri Cava e Romiti della città, che sono stati i più colpiti dall’alluvione di maggio. Per questo i Ministri Volontari di Scientology e i Roller hanno organizzato la consegna, prima agli atleti e poi a tutti i bambini presenti alla manifestazione, più di 500 calze della Befana piene di dolcetti e caramelle. L’evento ha visto anche la presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo.