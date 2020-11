Al parco di San Zeno una panchina rossa contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'amministrazione comunale di Galeata ha inaugurato una panchina rossa nel parco pubblico di San Zeno che da qualche tempo, grazie alla collaborazione fra Cooperativa di Comunità, volontari, Pro-Loco ed Comune è oggetto di riqualificazione. "Per farlo - spiega il sindaco Elisa Deo - è stata lanciata una campagna di raccolta fondi che ha superato le aspettative previste, grazie alla quale la piccola area sta riprendendo forma un passo alla volta".

"La vasta partecipazione degli abitanti con aiuti e contributi, dimostra che la Cooperativa di Comunità San Zeno e la Pro-Loco stanno dando corpo ad un sogno, ovvero quello di rivitalizzare la frazione di Galeata abitata oggi da circa 180 anime - prosegue il primo cittadino -. L'installazione della panchina rossa è stata fortemente voluta come gesto significativo, con un messaggio chiaro: la violenza sulle donne va combattuta continuamente e senza sosta a tutte le latitudini. Una maniera per tenere la luce accesa su un tema che non va messo per nessun motivo in secondo piano, nemmeno in questo momento di emergenza sanitaria, che anzi ha fatto registrare un aumento di casi di violenza sulle donne".