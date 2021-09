Al Parco Dragoni barattoli per raccogliere le cicche di sigarette. E i bimbi si divertono a ripulire l'area verde

Nei giorni scorsi i bambini della classe 4B della scuola primaria De Amicis hanno consegnato al "Piada 52" i barattoli getta sigarette ed i manifesti di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti all'interno del parco Dragoni. L'assessore all'ambiente Giuseppe Petetta del comune di Forlì e il presidente di Alea Ambiente Simona Buda, hanno incontrato gli studenti, accompagnati dalla dirigente professoressa Annalisa Fiorini e dalle maestre Fattori e Batani, per ringraziarli dell'attività svolta e del bel gesto di sensibilizzazione verso i cittadini.

I manifesti e i getta sigarette sono stati il prodotto finale della partecipazione al progetto di educazione ambientale "Quale impronta lasciano i nostri rifiuti?" svolto lo scorso anno con Alea Ambiente, che li ha visti anche vincitori del concorso "Dalla parte giusta". Piada 52 ha esposto i barattoli getta sigarette sui propri tavoli , mentre i cartelloni sono stati fissati in tutti gli ingressi del parco. I bambini hanno individuato il Parco Dragoni come il luogo del cuore e come tale hanno voluto nella stessa giornata di venerdì, in collaborazione con Alea Ambiente, ripulirlo dai rifiuti sparsi, raccogliendo ben 5 sacchi pieni di materiale a terra, contribuendo attivamente alla cura dell'area verde. Un esempio per tutti di educazione civica ed ambientale.