Al Parco urbano prove gratuite per la 'camminata nordica coi bastoncini' e fitness musicale

La "Palestra a cielo aperto" dell'Asd Stradafacendo non chiude mai, ma da settembre le attivita' di "Nordic Walking" e "Fitness" riprendono a pieno ritmo nel territorio di Forli' e Ravenna, per proseguire senza interruzioni con allenamenti ed uscite anche durante il periodo invernale. L'occasione per provare gratuitamente la "Camminata Nordica con i Bastoncini", ma anche altre attivita' "Fitness Musicali" con l'utilizzo di cuffie wireless, sara' l'appuntamento del "Forli' Fitness&Fun" in programma al Parco Urbano F. Agosto a partire dal pomeriggio di sabato 10 e per tutta giornata di domenica 11 settembre.

L'invito e' rivolto a tutti trattandosi di attivita' sportive apprezzate da donne e uomini di ogni eta'. Accompagnati da Istruttori qualificati riconosciuti Coni verranno svolte varie sessioni dimostrative gratuite, durante le quali si potranno indossare gli specifici bastoncini, per l'occasione messi a disposizione dall'Associazione e studiati per massimizzare i benefici di questa camminata che in maniera rispettosa delle articolazioni coinvolge il 90% della muscolatura del nostro corpo, stimolando al contempo l'apparato cardiocircolatorio per una vera e propria attivita' fitness svolta rigorosamente all'aria aperta ed in mezzo alla natura. Sara' inoltre possibile provare anche la variante del "Nordic Walking Musicale" ma anche il "Workout Fitness Silent" ovvero camminata e fitness senza bastoncini a tempo di musica. Entrambe le attività vengono praticate con l'ausilio di apposite cuffie wireless fornite dall'Associazione tramite le quali si ascoltano brani selezionati e la voce dell'Istruttore per un coinvolgimento ancora piu' intenso. Successivamente, se interessati, ci si potra' iscrivere all'"Avviamento al Nordic Walking" per apprendere in maniera semplice e graduale la tecnica ed eseguire correttamente i movimenti per massimizzare i benefici che questa attivita' sportiva offre se praticata con costanza partecipando agli allenamenti proposti settimanalmente in vari orari e localita' del comprensorio, unitamente ad uscite itineranti e coinvolgenti sui tanti percorsi che offre il territorio romagnolo, dal mare alle colline.