Al Parco Urbano un picnic all'insegna della solidarietà: oltre 600 cestini distribuiti

I colori del picnic solidale in una meravigliosa domenica di sole al Parco Urbano Franco Agosto Forli. Il tradizionale Pranzo Solidale di Formula Servizi nell'ambito della Settimana del Buon Vivere si è trasformato in Picnic Solidale per rispettare le normative Covid rilanciando il suo scopo benefico. Sono oltre 600 i cestini distribuiti: l'incasso sarà interamente devoluto all’Emporio della Solidarietà della Caritas di Forlì e del Comitato per la Lotta contro la Fame del Mondo che sostengono 461 famiglie del territorio, 1650 persone fra adulti e bambini. I pasti sono stati preparati e confezionati in contenitori monodose dalla Protezione Civile di Forlimpopoli in collaborazione con Formula Servizi.

Entra nel vivo la programmazione del Festival del Buon Vivere di Forlì e lunedì lo fa aprendo la giornata l’incontro a tema filosofico di Maura Gancitano dedicato alle scuole: alle 10.30 alla Chiesa di San Giacomo la filosofa e scrittrice, partendo dal suo libro “Prendila con filosofia” darà il via simbolicamente al nuovo anno scolastico. Alle 18.30, l’atteso dialogo tra Serena Dandini e la fotografa Letizia Battaglia (in video collegamento) per parlare del lavoro dell’artista e della mostra “Essere Umane” che inaugurerà il prossimo sabato 18 settembre. L’evento è a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ed è inserito nel palinsesto de “Il tempo delle donne – un altro genere di forza” del Corriere della Sera.

Alle 21 il consueto appuntamento denominato “Il punto di vista della virgola”: educare al rispetto soprattutto di sé stessi per rispettare ciò che altro da noi. Con la conduzione di Maura Gancitano e ospiti la scrittrice Ilaria Gaspari, la disegnatrice Fumettibrutti e la scrittirce Carlotta Vagnoli.L’evento si arricchisce dei contributi giornalistici di Sabika Shah Povia (giornalista La7), con la compagnia musicale di Elena e Francesco Faggi, le tavole originali di Fumettibrutti e le pillole video di Drusilla Foer.

Inoltre alle 15 "Discipline stem. Declinazione al femminile dell'educazione scientifica e tecnica e della sua disseminazione". Un'occasione per discutere di Educazione di qualità inclusiva e equa. Con Mariangela Ravaioli (Cnr Istituto di Scienze Marine di Bologna), Associazione Donne e Scienza, Margherita Venturi (Alma Mater - Università di Bologna), modera Roberto Camporesi (Presidente Nuova Civiltà delle Macchine Aps). A cura di Ass. Nuova civiltà delle macchine in collaborazione con Donne e scienza.

Alle 21 “Luoghi segreti da visitare”, le vicende più oscure, gli edifici più misteriosi e i personaggi più inquietanti. Con Paolo Cortesi. A cura di Comitato di Quartiere Ravaldino. Alle 21.30, per i concerti del Buon Vivere: “Le cantantesse del jazz canatno le canzoni di Chet Baker” accompagnate dal direttore d’orchestra Giuliano Cavicchi. A cura di Naima Foundation e in collaborazione con Camera di Commercio di Forlì e associazione Marco Polo 82. Martedì mattina alle 10.30 Corrado Ravaioli presenta “Noi schiavisti. Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa” assieme all’autrice Valentina Furlanetto, giornalista di Radio24ore - Il Sole 24 ore.