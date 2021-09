Al parroco di Coriano affidata anche la parrocchia di Santa Maria del Fiore

Il vescovo Livio Corazza ha nominato don Enzo Scaioli amministratore parrocchiale di Santa Maria del Fiore, succedendo a don Luigi Burchi. Don Enzo, che rimane parroco di Coriano, inizier il ministero a Santa Maria del Fiore con le messe che celebrerà sabato 2 ottobre alle 18 e domenica 3 ottobre alle 9 e alle 11. Lunedì 4 ottobre, alle 20,30, sarà il Vescovo a presiedere la messa a Santa Maria del Fiore, per affidare a don Scaioli la sua nuova comunità, per ringraziare don Burchi del suo ministero e per l'inaugurazione dei nuovi locali, destinati al centro diurno e ad un centro di ascolto, di Casa Betania, opera della Caritas diocesana per le prime accoglienze di persone con disagio sociale, in particolare i giovani a rischio di emarginazione.