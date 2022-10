Al Polo d'Infanzia Suore Francescane un incontro tra generazioni ed educazione alla consapevolezza climatica

Il polo d'infanzia delle Suore Francescane, che accoglie i bambini dai 2 ai 6 anni, è pronto a celebrare, anche quest'anno, la conclusione del "Tempo del Creato": si tratta di un appuntamento mondiale di riflessione e di azione a favore della consapevolezza ecologica attraverso gesti significativi sia per grandi che per piccoli. Il tema di quest'anno si ispira all' antico racconto biblico del Roveto Ardente e il 4 ottobre diventa l'occasione sia per festeggiare San Francesco, patrono d'Italia ma anche degli ecologisti, a cui è ispirato il carisma educativo di questa storica realtà scolastica sia per riaccogliere in presenza tutti i nonni degli alunni a cui è dedicata la Festa degli Angeli Custodi del 2 Ottobre.

"In virtù di queste ricorrenze identitarie per la comunità scolastica stessa - spiega la coordinatrice didattica Simona Savini -, l'equipe educativa ha pensato di inaugurare ufficialmente il barbecue esterno offrendo caldarroste di provenienza locale a nonni e nipotini. L' incontro intergenerazionale e l' educazione alla consapevolezza climatico - ambientale si uniscono idealmente in un contesto educativo dove la spiritualità permea la vita scolastica quotidianamente: la convivialità diventa veicolo per ricreare occasioni di crescita significative, che vedono bambini e adulti in cammino per un mondo ricco di valori affettivi ed ecologici. Siamo orgogliose di proporre eventi che nella loro semplicità e immediatezza arrivano al cuore dell'infanzia, dove per incantarsi occorrono autenticità e bellezza". Tra le iniziative della scuola volte a sensibilizzare bambini e famiglie al rispetto per l’ambiente e la cura della terra anche una merenda, organizzata nei giorni scorsi, al Giardino della Cocla, in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. I bambini hanno avuto la possibilità di osservare la natura e di nutrirsi dei suoi frutti a km 0. Anche questo è tempo del Creato.