Al quartiere Musicisti e Grandi Italiani un concorso fotografico che celebra l’inclusione

Il quartiere Musicisti e Grandi Italiani, in collaborazione con l'Associazione Anffas di Forlì, lancia un'iniziativa che celebra l'inclusione e la diversità: il concorso fotografico "Il nostro quartiere, quartiere inclusivo”. “Si tratta di un evento aperto a tutti i cittadini e ha l'obiettivo di mettere in luce le buone pratiche legate al diritto all'inclusione nel nostro quartiere - viene spiegato -. Il concorso invita i partecipanti a riflettere sul tema dell'inclusione sociale, catturando con le loro macchine fotografiche-cellulari momenti che evidenziano l'attenzione alle differenze e l'integrazione delle persone nel contesto sociale. Ogni cittadino potrà realizzare una foto e inviarla all'indirizzo email concorso.fotografico@anffasforli.it . Le fotografie più rappresentative riceveranno premi in buoni acquisti, spendibili nei negozi del quartiere”.

“Le foto saranno esposte presso l'Ex centro commerciale “I Portici”, trasformando questo spazio in un luogo di aggregazione e contribuendo alla sua riqualificazione - viene illustrato -. Questo progetto non solo darà visibilità alle opere dei partecipanti, ma offrirà anche l'opportunità di riflettere collettivamente sull'importanza dell'inclusione sociale. Il concorso si concluderà con la premiazione all’interno dell’evento finale il 31 maggio alle 18 presso la sede dell'Associazione Anffas di Forlì. In quell’occasione, verranno consegnati gli attestati di partecipazione e premiate le fotografie che si sono distinte per bellezza e contenuto. Sarà un momento di festa e condivisione, sottolineando l'importanza dell'inclusione e del coinvolgimento della comunità. Questa iniziativa è un'occasione per i cittadini di diventare osservatori più consapevoli della realtà che li circonda, promuovendo una visione critica e positiva del loro quartiere. La fotografia, come strumento potente e immediato, aiuta a veicolare senza filtri ciò che il quartiere offre in termini di inclusione sociale”. Per Partecipare occorre realizzare una foto che racconti l'inclusione nel quartiere e inviarla a concorso.fotografico@anffasforli.it entro il 24 maggio.