Al Resistenza 136 ultranovantenni e 5 centenari: tutto pronto per il tradizionale dono del panettone

Il Comitato del Quartiere Resistenza si è riunito lunedì pomeriggio nella sede di via Angeloni per coordinare la consegna dei panettoni natalizi agli anziani residenti. “Il quartiere per fortuna si compone di 136 residenti ultranovantenni dei quali 4 centenari ed una ultracentenaria – ricorda il vicecoordinatore, Raffaele Acri - e quindi nei prossimi giorni ci recheremo nelle abitazioni anche per contnuare l'indispensabile interazione con i residenti”.

Oltre ad Acri parteciperanno alle consegne il coordinatore del Comitato di Quartiere, Fabio Fabbri, Anna Pedrelli, Giammarco Berti ed Umberto Rossi. Le prossime giornate vedranno i componenti suddivisi per zone, spiega Acri, “con il piacere di porgere i sinceri auguri di serene festività, raccogliendo se possibile le opinioni di una fascia preziosa dei residenti verso la quale spera di poter essere un riferimento per le esigenze da veicolare agli uffici comunali competenti, compiendo nel contempo un gesto di vicinanza e condivisione in un periodo particolare del primo anno libero dalle limitazioni della pandemia”.

“La donazione sara’ anche un imperdibile momento di confronto con le famiglie in merito ai progetti che il comitato intende realizzare, quale il “controllo di vicinato” che tende ad un avvicinamento e condivisione tra i residenti, dai quali possa derivare un contributo alla sicurezza di prossimita’ in stretto coordinamento con la polizia locale, proprio per le fasce fragili di cittadinanza come gli anziani”, conclude.