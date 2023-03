Al Ronco arriva anche il restyling dei marciapiedi in viale Bidente

Dopo il capillare intervento di rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione di Viale Bidente, tra Viale Roma e Via Della Grotta, a breve partiranno i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi del medesimo tratto del quartiere Ronco. Lo annunciano gli assessori Giuseppe Petetta e Vittorio Cicognani. "L’intervento in questione ha un costo complessivo di circa 110mila euro e poteva essere avviato solo in seguito alla conclusione dei lavori di sostituzione dei vecchi punti luce a led in viale Bidente con apparecchi di ultima generazione, ancora più performanti", viene illustrato.

"In questo viale, infatti, così nevralgico per la viabilità del quartiere Ronco, l’illuminazione era fortemente penalizzata dall’ombreggiatura delle alberature - proseguono -. Per questo motivo, i vecchi punti luce sono stati demoliti e sostituiti con nuovi corpi illuminanti posizionati al di sotto delle fronde, in grado di garantire un’illuminazione ottimale sia alla viabilità stradale che pedonale, a tutto vantaggio della sicurezza". "A questo punto - conclude Petetta - è possibile intervenire anche sui marciapiedi, andando ad eliminare situazioni di pericolo e ripristinando la pavimentazione originaria".

