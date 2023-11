Al Teatro Diego Fabbri la seconda edizione del Tedx. Partita la caccia al biglietto

Sono disponibili da meno di 48 ore, ma stanno già andando a ruba. Sono i biglietti per partecipare alla seconda edizione di TedxForlì, l’arena di scambio e diffusione di idee virtuose per accrescere la propria conoscenza e stimolare il dibattito. Dopo un debutto da record, l’evento nonprofit promosso e organizzato interamente da volontari secondo le regole e l’approccio del Technology Entertainment Design, più noto con l’acronimo di Ted, torna a Forlì il 3 febbraio sul palcoscenico del teatro Diego Fabbri con un tema che accompagna da sempre la vita degli esseri umani: i desideri.

"Abbiamo scelto il Diego Fabbri come nuova location del Tedx per dare a molte più persone la possibilità di partecipare all’evento - commentano i volontari del Tedx Forlì -. La prima è stata un'edizione laboratorio, un esperimento sociale da condividere con la città all’insegna di idee virtuose. Alla luce dei pochi posti disponibili, per la prima edizione siamo stati costretti ad aprire una lista d’attesa nella speranza di soddisfare tutti coloro che non erano riusciti a comprare il biglietto. Il Diego Fabbri ci permette di “sognare” in grande, di avere un pubblico più ampio e di rendere il Tedx una vera e propria esperienza di comunità, aperta a più persone

possibili".

Se da una parte la febbre cresce tra gli aspiranti partecipanti, dall’altra la temperatura sale anche tra i numerosi partner che sostengono l’evento: "C’è tanto entusiasmo non solo tra gli addetti ai lavori e i semplici cittadini, ma anche tra coloro che hanno deciso di entrare a far parte di questo progetto e rappresentano un punto di riferimento insostituibile per tutti noi", viene rimarcato. E' possibile acquistare il ticket per la seconda edizione dell'evento sul sito tedxforli.com.