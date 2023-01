Al Teatro Testori un laboratorio di formazione per educatori di asilo nido

Sabato 28 gennaio al Teatro Testori si terrà un laboratorio intensivo dedicato ad educatrici ed educatori di asili nido con Andrea Buzzetti, attore e formatore della compagnia La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi di Bologna. "Un’occasione per lavorare sulla artisticità, un’opportunità di avvicinarsi a linguaggi complessi, esplorando gradualmente potenzialità e limiti della propria espressività, mostrando spaccati d’esperienza e permettendo la condivisione di pratiche e conoscenze che ognuno potrà poi rielaborare e utilizzare nel corso del proprio percorso personale e professionale", viene illustrato.

Il laboratorio di formazione si svolgerà in due parti, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 15:30. La prima parte del lavoro sarà dedicata all’espressività emozionale: cominciare a esplorare il linguaggio emozionale del corpo e del viso per poter allargare la propria conoscenza e competenza espressiva, e imparare a esprimersi attraverso semplici esercizi di teatro che permettano di trovare fiducia nel proprio essere, utile poi nel “momento teatrale”. Si proseguirà lavorando sulla concentrazione, sulla comunicazione e sull’attenzione, elementi fondamentali nel rapporto con le bambine e i bambini, per avere sempre un grande rispetto nei loro confronti in quanto persone competenti a tutti gli effetti, capaci di capire e scambiare linguaggi emozionali.

La seconda parte dell’incontro verterà sul comunicare e raccontare con un oggetto, come occasione per allenarci a selezionare con cura le modalità di relazione espressiva, abbandonando sovrastrutture e cliché. Il laboratorio è a numero limitato e le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. Costo: 40 euro. Info e iscrizioni: progetti.teatrotestori@elsinor.net | tel. 0543722456 (orario 9-13 e 15-17).