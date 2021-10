Al termine della partita arbitro si sente minacciato: si chiude nello spogliatoio e chiama la Polizia

Al triplice fischio l'arbitro ha richiesto l'intervento della Polizia perchè "si sentiva minacciato". E' quanto accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 17, al termine della partita Edelweiss-Borgo Tulliero. Gli agenti intervenuti hanno accertato che il direttore di gara sarebbe stato minacciato e offeso per l’andamento del suo arbitraggio e per timore per la sua incolumità si era rifugiato nello spogliatoio. All’arrivo degli agenti la situazione si era già calmata, e non sono state accertate criticità in atto.