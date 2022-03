Al via anche a Modigliana la raccolta di aiuti umanitari per l'Ucraina

È iniziata venerdì, nei locali del Centro Parrocchiale di Modigliana, la raccolta di aiuti umanitari in favore della popolazione ucraina e che verranno consegnati direttamente in Ucraina. "Ringrazio le tante famiglie e le persone che hanno raccolto l'appello e i volontari che si sono resi disponibili - sono le parole del sindaco Jader Dardi -. Non posso che augurarmi che la solidarietà internazionale verso il popolo ucraino e le sanzioni adottate contto la Russia, aiutino a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco e a creare condizioni per riaprire un dialogo che porti alla pace".