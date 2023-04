Al via da Piazza Saffi la raccolta firme per una legge regionale sul fine vita

Eì iniziata da Piazza Saffi la campagna di raccolta firme sulla proposta di legge regionale sul fine vita. "Il Referendum sul fine vita, che aveva raccolto oltre 1 milione e 300 mila firme, è stato cassato dalla Corte Costituzionale perché la vita è "un diritto indisponibile" - ricordano dall'associazione Luca Coscioni -. Crediamo che il fine vita debba essere invece meglio regolamentato per non lasciare ad esempio malati terminali nella disperazione di un fine agonia mai. E quindi ora raccogliamo le firme per una legge per la Regione Emilia Romagna che dia certezza e regole al fine vita di malati senza speranza". Per informazioni https://liberisubito.it/ e per le prossime date di raccolta https://inemiliaromagna.liberisubito.it/