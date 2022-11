Al via gli incontri tra Giunta e Comitati Territoriali dei Quartieri per il Bilancio partecipativo

Al via il programma di incontri tra Giunta comunale e Comitati Territoriali dei Quartieri per il Bilancio partecipativo. Nell’ambito dell’attività di preparazione dei documenti previsionali per il Bilancio comunale e per gli investimenti pluriennali dell’Ente, l’assessorato ai Quartieri ha calendarizzato momenti di informazione e confronto con gli otto organismi territoriali ai quali interverranno il sindaco Gian Luca Zattini e componenti della Giunta. Prima tappa sarà martedì, alle ore 20.30, al Centro Sociale di via Sillaro 42, con il Comitato di quartiere 2 che comprende i Comitati di Quartiere “Cava-Villanova”, “Romiti” e “Villagrappa-Castiglione-Petrignone-San Varano-Rovere”.

Secondo appuntamento è in programma giovedì, sempre alle ore 20.30, al “Palazzone” di via Lughese 262 con il Comitato di quartiere 3: “Villafranca- San Martino in Villafranca”, “Roncadello-Branzolino-San Tomè-Barisano” e “Pieveacquedotto-Durazzanino-Malmissole-Poggio-San Giorgio”. Si passa poi a lunedì 21 novembre, alle 20.30, nella Casa del Lavoratore di Via Cerchia 98, con il Comitato di quartiere 6 che include i Quartieri di “Bussecchio”, “Ronco”, “Musicisti”, “Spazzoli-Campo di Marte”.

Il programma prosegue giovedì 24 novembre con il Comitato di quartiere 7 (“San Martino in Strada-San Lorenzo in Noceto-Grisignano-Collina” e “Magliano-Carpena-Ravaldino in Monte) e CTQ8 (“Vecchiazzano-Massa-Ladino”, “Cà Ossi”, “Resistenza”) presso la sede del Centro Anziani Primavera in via Angeloni 56. Martedì 29 novembre, invece, ad ospitare l’incontro con il Comitato di quartiere 5 (“La Selva-Forniolo-San Leonardo”, “Pievequinta-Caserma-Casemurate” e “Carpinello-Rotta-Bagnolo-Durazzano-Borgo Sisa) sarà Palazzo Monsignani in via Armellino 33.

L’ultima tappa, dedicata ai comitati di quartiere 1 (“Centro Storico”) e 4 (“Pianta-Ospedaletto-Coriano” e “Foro Boario-San Benedetto”) avrà luogo giovedì 1 dicembre, sempre alle 20.30, nel Salone del Foro Boario. Agli incontri parteciperanno i componenti dei comitati di quartieri e di tutti i comitati di quartiere cittadini.