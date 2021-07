Al via i lavori di asfaltatura in alcune strade di Bertinoro

Lunedì è stato firmato il contratto per i lavori di asfaltatura di diverse strade del territorio comunale. La ditta aggiudicataria è l'impresa Coromano srl di Fratta Terme. L'assessore ai lavori pubblici, Federico Campori spiega il progetto di asfaltatura concordato con la ditta e il progettista gometra Foietta: "Saranno interessate alcune vie e tratti di strade più ammalorate del territorio comunale. Fra qualche giorno inizieranno i lavori da Via Caduti di Via Fani per completare l'asfaltatura di una corsia nella zona industriale. I lavori proseguiranno per un tratto di Via Piana, strada della Panighina ai margini dell'area produttiva e quindi abbastanza trafficata anche dai mezzi pesanti. Poi si continuerà con un tratto di Via S. Croce e di Via Nuova, concludendo a Santa Maria Nuova con altri tratti di Via Cavalli e Via Bagalona. I lavori dureranno poco più di 2 mesi e saranno coinvolte le strade maggiormente percorse dai camion per raggiungere le aree artigianali, senza dimenticare alcune zone residenziali.”

Prosegue l'assessore Campori: "Inoltre sono già avviati in centro storico alcuni interventi commissionati direttamente dalla ditta 2iretegas, che a seguito di lavori per allacci, ha già provveduto a sistemare Via del Sasso e Via Fossato e sta completando la pavimentazione in pietra di Via Andrea Costa. Tra fine 2021 e inizio 2022, 2iretegas completerà i tappeti di asfalto anche in Via Allende, Via Saffi, Via Roma, Via Frangipane". "Siamo consapevoli che il territorio è molto vasto e sarebbero necessari interventi di sistemazione in diverse zone: entro l'estate sono in previsione i lavori di asfaltatura in Via Ausa - afferma il sindaco Gabriele Antonio Fratto -. Vorrei inoltre ricordare che, sempre a conclusione dei lavori della nuova rete, anche Hera provvederà a ripristinare i tappeti, in accordo con il Comune, nelle seguenti vie: Via Gatti, Via San Cristoforo fino al confine con Cesena, Via Meldola circa 400 metri, Via Cappuccini oltre il 50% e il parcheggio di Via Oberdan in centro storico. Stiamo valutando interventi successivi in alcuni tratti di Via Sant'Andrea, Via Scozza, Via Paderno, Via Maroncelli, Via Biella e Via Molino Selbagnone".