Al via i lavori di asfaltatura nelle strade di Meldola: viabilità modificata

Lunedì inizieranno i lavori di asfaltatura in via San Giovanni (tratto fra via G. Puccini e strada Sbargoleto), nella strada Sbargoleto, in via A. Moro (tratto fra via San Giovanni e via P. Togliatti), in via P. Togliatti, in via Indipendenza e in via S. Rossi (San Colombano) a Meldola. I lavori di ripristino del manto stradale, eseguiti in accordo con Hera spa Inrete Distribuzione Energia spa, si sono resi necessari a seguito dell’esecuzione di bonifiche ed allacciamenti sui servizi a rete dei due gestori, nonché di lavori urgenti di riparazione di fughe sulle reti esistenti. Sono previste modifiche temporanee alla circolazione nelle aree interessate dai lavori a partire dalle ore 7.00 di lunedì fino al termine dei lavori previsto per il 25 giugno.