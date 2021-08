Al via i lavori per il miglioramento del deflusso delle acque del Rio Petrignone

I lavori si rendono necessari per l'adeguamento della sezione idraulica della tombinatura, in adempimento delle prescrizioni e autorizzazioni rilasciate dalle autorità idrauliche competenti

Lunedì avranno inizio i lavori di demolizione e ricostruzione dell’attraversamento stradale del rio Petrignone, necessari per l'adeguamento della sezione idraulica della tombinatura, in adempimento delle prescrizioni e autorizzazioni rilasciate dalle autorità idrauliche competenti. I lavori prevedono la chiusura di via Campagna di Roma nel tratto compreso tra la via Scaletta e la via di Petrignone, chiusura necessaria per la tipologia di opere previste dal progetto.

Il traffico locale sarà deviato sulle strade limitrofe tramite segnaletica di preavviso: quello proveniente dalla frazione Rovere con direzione Faenza sarà deviato in via del Braldo o in via Scaletta; il traffico proveniente da Faenza con direzione Rovere/Castrocaro sarà deviato verso Villagrappa lungo la via Ossi. La conclusione dell'opera è prevista entro la fine dell'anno.