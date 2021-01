Al via i lavori per il rinnovo della rete idrica in alcune vie di Fratta Terme

Prenderanno il via martedì i lavori di potenziamento della rete acquedottistica in diverse vie di Fratta Terme a Bertinoro. I lavori inizieranno da Piazza Colitto, per proseguire in via Deledda, via Foscolo, via Leopardi e altre limitrofe, come condiviso con l’amministrazione comunale. L’intervento consiste nella sostituzione di circa un chilometro di tubazione con una nuova condotta in pvc del diametro di 11 centimetri; nell’occasione saranno anche rinnovati i circa 40 allacciamenti d’utenza presenti lungo il tracciato.

"Il Comune di Bertinoro condivide e promuove la necessità di questi interventi che daranno ai concittadini di Fratta Terme la possibilità di dotarsi di un servizio infrastrutturale sempre più efficiente e rinnovato - afferma il sindaco Gabriele Fratto -. Per l’effettuazione dei lavori, il cui completamento è previsto entro la prima metà di aprile, saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità che saranno concordate con il Comune e di cui verrà data informazione attraverso l’installazione di un’apposita segnalazione".

"Durante l’intervento potranno essere necessarie brevi e temporanee interruzioni del servizio per consentire la realizzazione dei collegamenti delle nuove tubazioni alle reti esistenti", precisa il primo cittadino. Hera ha previsto il servizio gratuito di avviso via sms ai clienti interessati da interruzioni idriche programmate che aderiscono al servizio facendone richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. In caso di urgenze (segnalazione guasti, rotture, emergenze) è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.