Al via il bando del Gal l’Altra Romagna a sostegno delle attività economiche delle aree interne e montane

Il Gal L'Altra Romagna, per conto dei Comuni rientranti nelle aree interne e montane dell'Appennino romagnolo, ha stilato e pubblicato il bando "Qualificazione di Attività economiche (commerciali ed artigianali) nei comuni delle Aree interne e montane", i cui termini di partecipazione scadranno il prossimo 31 maggio. I Comuni interessati da questa iniziativa sono Borghi, Dovadola, Galeata, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio e Verghereto.

"Gli obiettivi del bando - dichiara il presidente del Gal L'Altra Romagna Bruno Biserni - sono quelli di contribuire alla riqualificazione ed ammodernamento delle Imprese commerciali ed artigiane, creare innovazione con interventi di miglioramento del tessuto imprenditoriale locale, favorire lo sviluppo dell'occupazione, potenziare le attività commerciali, artigianali e i servizi da destinare sia alla popolazione residente che nell'ambito del turismo".

"In linea generale - prosegue il presidente - il bando si pone come scopo principale quello di consentire alle medesime imprese presenti nelle aree interne, di far fronte alle maggiori necessità conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Abbiamo stilato il bando, raccogliendo le indicazioni dei 9 Comuni rientranti nell'iniziativa, per consentire loro di usufruire di questa importante opportunità proveniente direttamente dal Governo".

"Dopo la chiusura dei termini per partecipare al bando, ci occuperemo, per conto di ogni Comune, dell'istruttoria di tutte le domande ricevute, della formulazione della graduatoria finale e della liquidazione provvisoria di contributo", conclude Biserni. I beneficiari del bando sono esclusivamente le piccole e micro-imprese commerciali ed artigiane operanti nei comuni delle aree interne e montane. Le risorse finanziarie a disposizione ammontano complessivamente a 764.765 euro per tutto il triennio 2020-2021-2022. Il sostegno è concesso nella percentuale del 60% a fondo perduto sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile, fino ad un massimo di spesa ammissibile di 20mila euro. Il bando con i relativi allegati è consultabile e scaricabile dal sito www.altraromagna.it.