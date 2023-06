Al via il Campus sportivo estivo del Liceo Morgagni: allenamenti in piscina, "si promuove lo spirito di gruppo"

Venerdì scorso 30 studenti del Liceo Morgagni di Forlì, si sono ritrovati nella piscina comunale per allenarsi con i professori di Scienze Motorie dell’Istituto e continueranno per tutto il mese. E’ così infatti che è ripartito il Campus Sportivo Estivo del Liceo Morgagni, che già lo scorso anno aveva riscosso un grande successo fra i ragazzi. “Il campus - sottolinea il responsabile del progetto Benedetti Claudio - è un’ulteriore occasione di formazione e svago attraverso le attività sportive. Diverse sono le discipline in programma all’interno del Campus Sportivo: nuoto, pallanuoto, salvamento e attività di fitness in acqua, come acquagym e idrobike. Il progetto - prosegue il docente - attraverso le esperienze motorie in acqua, ha come obiettivi lo sviluppo fisico, personale e sociale degli studenti promuovendo non solo i concetti di salute e benessere, ma anche il senso di appartenenza all'istituzione scolastica e lo spirito di gruppo”.

Durante l’anno scolastico invece si sono svolti gli allenamenti indoor nelle palestre del Liceo, partiti ad ottobre e terminati a fine maggio, che hanno visto la partecipazione di oltre 50 liceali. Nei pomeriggi di lunedì e venerdì i ragazzi si sono allenati con la supervisione dei docenti di Scienze Motorie in tante discipline sportive, partecipando con brillanti risultati ai tanti Campionati Studenteschi promossi dall’Ufficio Scolastico di Forlì. Benedetti, si fa inoltre portavoce di tutto il dipartimento di Scienze Motorie affermando si tratta di "progetti coinvolgenti per i nostri liceali perché trascorrere un po’ di tempo con i propri amici di scuola praticando sport al pomeriggio è davvero un'esperienza unica per la nostra realtà locale. Siamo grati al dirigente scolastico Marco Lega e a tutto il Collegio docenti del Liceo Classico per aver approvato e finanziato questo progetto, consentendo agli studenti la possibilità di iscriversi gratuitamente. La nostra scuola si conferma promotrice di iniziative importanti per favorire sani stili di vita e occasioni di socializzazione per i liceali che sempre di più richiedono attività a loro dedicate.”