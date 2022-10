Al via il corso di fumetto organizzato dall'Avis con la Fumettoteca: 50 i giovani iscritti

Sono 50 gli iscritti al corso di fumetto che Avis Comunale di Forlì ha proposto ai ragazzi del comprensorio in collaborazione con la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' ed il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 di Forlì. Martedì pomeriggio la sala Loreti nella Casa del Donatore di via Giacomo della Torre 7 ha ospitato il primo incontro, al quale hanno partecipato quasi tutti gli iscritti, provenienti principalmente dalle scuole del comprensorio forlivese.

Il corso si svolgerà su 10 incontri nel corso del mese di ottobre e vedrà la partecipazione di diversi professionisti del fumetto nazionale ed internazionale. L'iniziativa è funzionale al Contest fumettistico “Rosso come...”, promosso da Avis Comunale Forlì e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle'. Il Contest vuole mettere a frutto la creatività e la fantasia dei giovani, per dar loro una occasione di tradurre in fumetti la propria percezione del concetto di rosso, inteso come colore nelle sue molteplici declinazioni incluso il sangue. Il concorso è già avviato e che resterà aperto agli elaborati in concorso fino all'Epifania. A breve sarà pubblicato sulla pagina Avis il regolamento di partecipazione.

L'iniziativa nasce da un progetto già avviato prima della pandemia dal precedente Consiglio Direttivo e successivamente accolto con entusiasmo dal nuovo Ufficio di Presidenza. Nell'ambito dell'iniziativa, animata in modo stabile dal responsabile della Fumettoteca "Calle", Gianluca Umiliacchi, si è voluto sensibilizzare i partecipanti sull'importanza sanitaria e solidaristica del dono del sangue. Il primo incontro è stato animato da Mattia Venturini, dell'Unità di Raccolta.

“La partenza del corso 'PerCorso di Fumetto' ha riscosso un ottimo successo di adesione - precisa Umiliacchi - con circa 50 iscritti, per un corso di fumetto, si può constatare come la 'richiesta' non manchi, anzi. Dopo gli ultimi due corsi a La Fabbrica delle Candele e alla Scuola Zangheri nel 2020, iniziati e non terminati per il blocco covid, e altri 4 preparati per lo stesso anno e mai partiti, con l'avvio di questo nuovo corso una volta di più la Fumettoteca Regionale mostra il risultato della propria competenza, serietà e professionalità".

"Come tutte le nostre proposte, anche questo progetto - prosegue Umiliacchi - brilla per apertura e trasversalità, all’insegna del fumetto come comunicazione, stili e mezzi di confronto, rivolgendosi ad ogni tipo di pubblico senza esclusioni. Senza dubbio si può affermare che i cittadini hanno entusiasticamente preso d’assalto gli incontri fumettistici. Il fumetto, inteso come medium, è un notevole ed eccezionale mezzo di comunicazione, efficace in molti settori, come quello della solidarietà e del volontariato. Un evento tra i più particolareggiati volto a migliorare e, soprattutto, stimolare una più profonda comprensione dell’universo della donazione e della solidarietà. L’ottima riuscita della proposta si risconta anche sul web: 20.000 visualizzazioni delle pagine sul sito ufficiale della Fumettoteca, mentre la pagina social ha superato la soglia delle oltre 10.000 visualizzazioni su Twitter, grande seguito che ha raggiunto oltre 2.500 interazioni con i post. Il fumetto è un grande mezzo di comunicazione, è un linguaggio aperto e fruibile per tanti ambiti e situazioni, le parole e le immagini fumettistiche sono in grado di trasformare una storia della Nona Arte capace di trasmettere valori e concetti sociali".

"Per coloro che desiderano cimentarsi nell'arte del fumetto grazie alle lezioni di sette grandi autori professionisti di fama ecco un'occasione più unica che rara, con la possibilità di apprendere grazie al supporto di 7 grandi fumettisti, il Corso 'PerCorso di Fumetto' è una proposta che vuole mettere a frutto la creatività e la fantasia dei giovani e meno giovani grazie a questo innovativo ed esclusivo progetto fumettistico - continua Umiliacchi -. La donazione di sangue è un gesto che porta in sé il principio di un atteggiamento spontaneo che risponde a una identità di interessi e sentimenti, un gesto in grado di attivare un processo emozionale, ancor prima che fisico, che avvicina le persone ad un senso più autentico di partecipazione e condivisione della Comunità d'appartenenza. Donare una parte di sé stessi per aiutare il prossimo è la forma più alta di empatia che si possa raggiungere, con una maggiore consapevolezza di noi stessi e del valore che possono avere le nostre azioni".

"La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' è una realtà di valore intergenerazionale come poche, una risorsa aggregativa, ludica ed educativa per i ragazzi, i giovani e anche gli adulti, luogo di studio e di incontro, spazio di interesse pubblico aperto, contesto sociale e culturale ormai ben definito che, supportata dal Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e 4Live Associazione Culturale, vede la 'Biblioteca dei Fumetti' fra gli unici punti di riferimento fumettistici dinamici e attivi per tutta la Regione, aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse", conclude. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.