Al via il laboratorio di cinema "Accademia delle Arti" con Otello Cenci

Le Scuole La Nave presentano il Laboratorio di Cinema "Accademia delle arti" ispirato alla figura di Federico Fellini, prodotto da Made Officina Creativa. L'evento include la proiezione del docufilm realizzato dagli studenti delle scuole La Nave - Tonino Setola Coop. Sociale ONLUS di Forlì, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MiC - Ministero della Cultura e MIM - Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Le proiezioni del docufilm si terranno in due turni, alle ore 17 e alle ore 18.30, presso il Teatro della parrocchia di Santa Rita, in via Carlo Seganti 54, Forlì. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Inoltre, l'evento vedrà la partecipazione del regista Otello Cenci, mentore del progetto Accademia delle arti. Il laboratorio è stato condotto da un team di oltre 30 professionisti, che ha accompagnato 250 studenti di Rimini e Forlì alla scoperta del mondo del cinema, attraverso la figura di Federico Fellini.

Il percorso ha portato i giovani studenti alla realizzazione di 7 cortometraggi che affrontano le paure, i sogni e i problemi legati all'età dei protagonisti, utilizzando diversi generi cinematografici, dal drammatico al comico, dall'horror al documentario.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui il Museo Federico Fellini del Comune di Rimini, La Valigia dell'attore, Onda Film e Diadema Academy. L'iniziativa rappresenta un importante momento di formazione e crescita per i giovani studenti che hanno avuto l'opportunità di sperimentare l'arte cinematografica e di esplorare il mondo di Federico Fellini. L'evento è aperto a tutti e offre un'occasione unica per assistere alla presentazione del docufilm realizzato dagli studenti delle scuole La Nave e per conoscere da vicino il progetto Accademia delle arti.