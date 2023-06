Al via il lavaggio delle strade nei quartieri alluvionati. Il sindaco fa chiarezza sulla chiusura del ponte di Schiavonia

Inizia una nuova fase delle operazioni di pulizia delle strade alluvionate. Dopo aver rimosso il fango, i rifiuti e quintali di detriti, è iniziato il lavaggio di viale Bologna. Giovedì, spiega il sindaco Gian Luca Zattini, è stato impiegato un mezzo lavastrade potentissimo, per restituire alla città una delle arterie più importanti dei Romiti". Il camion è stato già impiegato per la pulizia di Corso Garibaldi e sarà utilizzato anche lungo via Firenze.

Il primo cittadino è quindi dovuto intervenire per spegnere l'ennesima fake news. Questa volta nel mirino è finito il ponte di Schiavonia, chiuso dall'inizio dell'emergenza. Zattini è intervenuto sui social per tranquillizzare i forlivesi e spiegare che il ponte "è chiuso non per ragioni di instabilità o sicurezza", ma "per poter agevolare il più possibile le operazioni delle forze dell’ordine con i grandi mezzi di soccorso e pulizia". "Il Ponte è stabile e non ha subìto alcun danno strutturale", conclude.