Al via il progetto "Nati due volte" della Fondazione Opera Don Pippo

La Fondazione "Opera Don Pippo" presentare il progetto "Nati Due Volte", un'iniziativa pionieristica che si pone l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone adulte con cerebrolesioni acquisite e dei loro familiari nel territorio forlivese. Le persone con cerebrolesioni acquisite devono adattarsi a un nuovo sistema di vita, tra cui la perdita di autonomia, il cambiamento dell’immagine di sé, l’abbandono delle vecchie abitudini. Tutto ciò richiede un approccio multidisciplinare, professionale ed empatico.

La Fondazione dispone di risorse umane qualificate e spazi adeguati per attivare progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone con cerebrolesioni acquisite; supportare i caregiver e valorizzare il lavoro di cura familiare; integrare i processi di riabilitazione e mantenimento delle abilità intrapresi in ospedale; offrire strumenti operativi, culturali, conoscitivi, educativi per il potenziamento e il mantenimento delle autonomie nel lungo periodo; e favorire il reinserimento sociale attraverso opportunità, stimoli e attività idonei.

Il progetto "Nati Due Volte" beneficia della partecipazione di psicologi e psicoterapeuti, nonché educatori professionali, garantendo un approccio completo e personalizzato. La Fondazione dispone di strutture attrezzate, tra cui un salone polivalente, una palestra, una cucina domotica, accessibile e funzionale per le diverse necessità di persone con disabilità. Il progetto prevede interventi di piccolo gruppo mirati al recupero e al potenziamento di abilità motorie, cognitive, sociali e relazionali. Le attività sono distribuite durante la settimana e includono sessioni cognitive, motorie ed esperienziali.

Un aspetto distintivo del progetto è l'inclusione di terapie assistite con animali, con il progetto "Circolo Pet". Questo prevede interventi di diverso tipo, tra cui terapie assistite con gli animali individuali, educazione e attività assistite con animali di gruppo. Gli obiettivi includono miglioramenti nella comunicazione empatica, arricchimento dell'esperienza sensoriale, aumento delle capacità attentive e mnestiche e miglioramento della cooperazione e socializzazione.

Il progetto è dedicato alle persone adulte con cerebrolesioni acquisite e ha inizio a partire da dicembre 2023. I servizi offerti dalla Fondazione sono erogati a titolo privato, con un carattere esplorativo e sperimentale, promuovendo un servizio alla persona e stimolando lo sviluppo culturale e sociale nel territorio forlivese. Per ulteriori informazioni e per partecipare al progetto "Nati Due Volte", è possibile contattare la Fondazione ai seguenti recapiti: via Cerchia 101, telefono0543 61577 (Fax 0543 414361); mail fondazione@operadonpippo.it.