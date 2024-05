Al via il ricco calendario formativo gratuito sul "Dopo di Noi" di Fondazione Caffè Salato

Un intenso programma di formazione dedicato al tema del "Dopo di Noi" per le famiglie di persone fragili. E' quello che presenta la Fondazione Caffè Salato che propone per giovedì dalle 15 alle 17 alla T-Station Academy di via Spadolini 27 l’incontro “Il ventennio dell’amministrazione di sostegno: evoluzione giurisprudenziale e prassi del Tribunale di Forlì” che avrà come relatrice l’avvocato Francesca Vitulo e l’intervento del giudice Luigi Dati.

Il calendario 2024 della formazione di Fondazione Caffè Salato è composto da dodici appuntamenti divisi per tematiche per raccontare alle famiglie di persone con disabilità tutti gli strumenti legali e pedagogici per il ‘Dopo di Noi’. Tutti gli incontri saranno gratuiti e aperti alla cittadinanza. I formatori d’eccellenza approfondiranno, anche quest’anno, numerosi temi legati alle iniziative della Fondazione, con appuntamenti sempre gratuiti e aperti a tutti.

Due le aree di formazione per il 2024: Katia Tonnini - che da oltre 20 anni lavora nell'ambito dell'Autismo e Disturbi del Neurosviluppo - si occuperà del Parent Training - e l'avvocato Francesca Vitulo, specializzata nella gestione e nella tutela legale del ‘Dopo di Noi’ e già volto della Fondazione Caffè Salato dalle origini, proseguirà il lavoro di formazione dell’ambito della Tutela Legale. Tutto il calendario fino alla fine del 2024 è definito e consultabile sul sito ufficiale della Fondazione Caffè Salato (fondazionecaffesalato.it).

Prima della pausa estiva, i prossimi appuntamenti avranno come tema Il ventennio dell’amministrazione di sostegno: evoluzione giurisprudenziale e prassi del Tribunale di Forlì con intervento del giudice Dati il 16 maggio, "Parliamo di futuro: Progetto di Vita, lavoro, abitare supportato" il 7 giugno e "Il testamento a tutela del soggetto debole e il ruolo della Fondazione" il 27 giugno. Proseguiranno, poi, a partire da settembre.