Al via l'International Camp of Peace. E ci sarà anche una raccolta alimentare per le famiglie bisognose

Dal 20 al 29 giugno si terrà l’International Camp of Peace, una delle numerose iniziative estive organizzate dalla Caritas diocesana. Durante questa settimana, ragazzi provenienti dal Libano e ragazzi italiani, avranno l’opportunità, attraverso il servizio e momenti insieme, di confrontarsi sul tema della pace e del dialogo tra culture diverse. Durante il loro soggiorno, i ragazzi visiteranno anche alcune realtà significative del nostro territorio e incontreranno ragazzi italiani loro coetanei. In occasione dell’International camp, la Caritas diocesana, in collaborazione con il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e i ragazzi che stanno partecipando al Campo Shalom, ha organizzato una raccolta alimentare che si svolgerà venerdì 21 giugno.

La raccolta avrà luogo presso IL Conad Ravaldino, Conad Stadium, Conad di via Bengasi e Conad Superstore del Ronco, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30. In questi supermercati i ragazzi distribuiranno all’ingresso dei supermercati delle shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti che sarà possibile donare, soprattutto olio, prodotti per la colazione e alimenti in scatola, sughi e prodotti per l’infanzia. I prodotti raccolti verranno poi distribuiti alle famiglie e alle persone sostenute dall’Emporio della Solidarietà e alle Caritas parrocchiali che fanno distribuzione nei loro centri.