Al via la 17esima assemblea nazionale di Azione Cattolica

Saranno più di 800 i delegati alla 17esima assemblea nazionale di Azione Cattolica Italiana “Ho un popolo numeroso in questa città”, dal 25 aprile al 2 maggio, chiamati ad eleggere il Consiglio nazionale dell’associazione per il prossimo triennio. Rappresentano gli oltre 270.000 soci di Ac di tutte le età, presenti in 5400 parrocchie e in tutte le diocesi d’Italia. Tra questi, circa 53.000 educatori ed animatori. Oltre 7000 i sacerdoti assistenti. Per la diocesi di Forlì-Bertinoro i delegati saranno il presidente Edoardo Russo, la vice-presidente Giovani Caterina Siboni, la responsabile Acr Anna Faggiotto, il segretario Mlac Cesare Visotti e la segretaria Msac Francesca Ghetti.



In questo anno e più di pandemia Azione Cattolica non si è fermata, ma è riuscita a reinventare, con coraggio e creatività, nuove forme per incontrarsi, per servire e animare la realtà ecclesiale in cui è inserita, per contribuire a sostenere il tessuto sociale. Ha cercato di essere vicina alle persone e ai loro problemi sia con tante iniziative volte al supporto economico di molte famiglie, sia cercando di alimentare la speranza e di costruire il senso di comunità. In linea con tale prospettiva la scelta del tema della XVII Assemblea “Ho un popolo numeroso in questa città”. Quello che sperimentiamo è un tempo inedito e incerto, ma tutta l’Ac intende viverlo con questo “popolo” e in questa “città”: abitando questa stagione della storia dell’umanità lasciandosene interpellare, assumendo comunque uno sguardo fiducioso, compiendo scelte coraggiose e innovative, per avviare processi di cambiamento di lungo respiro nella società e nella comunità ecclesiale. Anche per questo nel programma dell’Assemblea sono state inserite una serata di approfondimento sul tempo della pandemia, dal titolo “Sulla stessa barca” e un’altra, il 1° maggio, dedicata al tema del lavoro.





La 17esima assemblea nazionale di Azione Cattolica con tutta la sua ricchezza di volti, storie ed esperienze, collegati da ogni angolo della nostra Italia, costituirà quindi un’occasione davvero importante per ripensarsi all’interno della Chiesa, ma anche della società, per vivere un’esistenza autenticamente cristiana, ma al contempo pienamente laicale. In questo tempo di restrizioni dovute alla pandemia, l’appuntamento assembleare che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno in presenza, per i delegati è in modalità telematica su Zoom. Per tutti, sarà possibile seguire le diverse sessioni assembleari in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Azione cattolica. Info, comunicati, foto e altri materiali sull’Assemblea saranno invece disponibile sul sito dedicato https://xviiassemblea.azionecattolica.it/