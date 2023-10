Al via la nuova campagna di sicurezza stradale "Fai un pit stop per salvarti la vita"

Prenderà il via tra pochi giorni e per tutto il mese di ottobre una nuova campagna di sicurezza stradale organizzata dalla Polizia Locale di Forlì, in collaborazione con Aci Forlì-Cesena e con Asaps (Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale) finalizzata al rispetto delle norme di comportamento del Codice della Strada per il contrasto dell'incidentalità stradale. La campagna denominata, "Fai un pit stop per salvarti la vita", pone tra i suoi obiettivi anche la sensibilizzazione dell'opinione pubblica a una guida consapevole, libera da alcool e da sostanze stupefacenti che si rivolge in particolare ai più giovani lanciando un messaggio di educazione civica stradale attraverso l'adozione di comportamenti responsabili e corretti.

Nell'arco del mese verranno anche individuate due serate che caratterizzeranno in particolare il messaggio della campagna informativa, durante le quali gli agenti oltre ai controlli di polizia stradale distribuiranno ai conducenti materiale informativo e alcool test in formato monouso. Riguardo l'incidentalità stradale, le statistiche sui rilievi dei sinistri stradali da parte della Polizia Locale segnano una lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (632 nel 2022 - 621 nel 2023).

Un dato positivo arriva comunque dall' Osservatorio nazionale Pedoni gestito da Asaps che aggiorna in tempo reale riguardo ai pedoni vittime di incidenti stradali geolocalizzati nell'intero territorio nazionale che pone, la città di Forlì, dal 1 gennaio ad oggi, tra le poche realtà ove non si sono registrati questi tristi eventi a carico dell'utenza debole della strada. Ed è in particolare ai giovanissimi utenti della strada che si rivolge un'altra consistente attività del Corpo di Polizia Locale attraverso corsi di educazione stradale per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Forlì.

Si ricorda principalmente il Progetto IES (Insieme per l'Educazione Stradale ) giunto ormai alla sua 12° edizione durante il quale oltre 10.000 studenti delle classi di 1° media sono stati coinvolti in un programma didattico nell'arco dell'anno scolastico. L'iniziativa, che a breve riporterà nelle scuole la Polizia Locale vuole promuovere la sicurezza stradale attraverso un messaggio semplice ma essenziale che richiama all'adozione di comportamenti responsabili e al rispetto della legalità da parte di tutta l'utenza della strada.