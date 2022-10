Al via la prima edizione di "Forlì: storie di donne": si raccolgono racconti di esperienze di vita

Nasce su impulso di tutti i componenti della Commissione Pari Opportunità e d’intesa con l’Assessorato competente, l’iniziativa "Forlì: storie di donne", un modo per raccogliere e raccontare, valorizzandole, le esperienze di vita e i sacrifici di figure femminili della città di Forlì. "Il progetto ha come obiettivo quello di raccogliere e valorizzare storie ed esperienze di donne della nostra città che si sono contraddistinte per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere e generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità in ambiti come quello sociale, sanitario, artistico, sportivo, del volontariato ed altro", spiega Maria Teresa Rinieri, presidente della Commissione Pari Opportunità.

"Parliamo di donne del passato ma anche di donne del presente la cui storia e le cui gesta meritano di essere narrate e custodite nella memoria storica della città di Forlì - prosegue -. Fino al 10 novembre i cittadini e tutti gli enti del terzo settore avranno la possibilità di inviarci le segnalazioni che ritengono meritevoli di essere evidenziate. Racconti del quotidiano, di esperienze, di sogni e ambizioni che contribuiscono a fare emergere sforzi di donne che possano essere di esempio ed ispirazione per altre donne. Il materiale ricevuto verrà valutato e raccolto dalla Commissione Pari Opportunità al fine di creare iniziative di diffusione e valorizzazione della memoria storica al femminile della Città di Forlì".

"Quella nata e promossa quest’anno è la prima edizione - aggiunge l’assessore Andrea Cintorino -, ma è nostra intenzione replicarla anche i prossimi anni, promuovendo azioni di sensibilizzazione indirizzate agli Istituti scolastici del Comune di Forlì, ai Quartieri e alle Associazioni del terzo settore anche con l’intento di diffondere nelle nuove generazioni maggiore consapevolezza dei percorsi di autodeterminazione delle donne di ieri e di oggi della nostra Comunità e al fine di creare una visione basata sulla parità dei generi".

In occasione delle giornate del 25 novembre e 8 marzo verranno ascoltate e rese pubbliche le narrazioni di donne che hanno inciso con le proprie opere, azioni, idee, ecc sulla storia della Città di Forlì. Apposita modulistica è disponibile sull’home page del sito dell’Ente www.comune.forli.fc.it. È possibile partecipare all'iniziativa inviando il modulo debitamente compilato all’indirizzo e-mail: direzione.commissione.PO@comune.forli.fc.it. Per informazioni e/o chiarimenti, è possibile telefonare a: Centro Donna, via Tina Gori 58, telefono 0543/712685, Ermes Fuzzi.