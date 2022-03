Al via la scuola diocesana all'impegno sociale e politico

Lunedì inizia la scuola diocesana di formazione all'impegno sociale e politico che avrà come tema “Lavoro, formazione, casa, ambiente, risorse, interventi. Quali priorità?”. Gli incontri si svolgeranno alle 20.45, in presenza, nel rispetto delle norme anticovid, nella sala della parrocchia di San Benedetto e potranno essere seguiti sul canale Youtube della Diocesi. Si potranno porre domande in presenza o, durante l’incontro sulla chat di Youtube e, fin d’ora, anche via mail: pastlav@forli.chiesacattolica.it o whatsapp al numero 348.7466732.

Il primo appuntamento avrà come tema “Moltiplicare e dividere, la contrattazione per un lavoro migliore: il caso San Marco”: introdurrà i lavori Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro che presenterà il ciclo dei 6 incontri che si svolgeranno nei lunedì di Quaresima ed interverranno Mariluce Geremia, vicepresidente del Gruppo San Marco e Cristian Pancisi sindacalista, moderati da Luciano Ravaioli, direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro.

"Il Gruppo San Marco - precisa Ravaioli - è un’azienda con sede in Veneto, con diversi stabilimenti di cui uno anche a Forlì, leader nel settore delle vernici, molto attenta ai temi ambientali e al benessere dei lavoratori mediante il cosiddetto welfare aziendale. Negli altri appuntamenti della scuola si parlerà di formazione, del Pnrr, di volontariato, della casa e di comunità energetiche".