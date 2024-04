Al via le riprese di Interno 18, il nuovo cortometraggio girato alla diga di Ridracoli

Lunedì 8 aprile iniziano le riprese di Interno 18, il nuovo cortometraggio prodotto dalla cooperativa Sunset Studio di Forlì, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la Film Commission regionale e da numerosi enti territoriali. Girato interamente tra l’Appennino romagnolo e la città di Forlì, Interno 18 vede la regia di Matteo Lolletti e la sceneggiatura a sei mani di Anita Rivaroli, Matteo Lolletti e Marco Bacchi.

Da lunedì a giovedì, dunque, la Diga di Ridracoli si trasformerà in un set a cielo aperto per quattro giorni di riprese, per poi concludersi a Forlì, con l’ultimo giorno di riprese tra EXATR e il Multisala Astoria.

Il cortometraggio è la nuova produzione di fiction di Sunset Studio, che questa volta - dopo decine di documentari a stampo sociale e una commedia - sceglie il genere thriller psicologico e racconta la storia di Marco, il protagonista, che ha da poco rotto con Sara e per distrarsi si ritrova con Stefano e Chiara, gli amici di una vita, sull’Appennino romagnolo per trascorrere un weekend insieme nella sua casa di famiglia. Quello che doveva essere un viaggio apparentemente tranquillo e sereno inizia a incepparsi a causa di imprevisti e visite inaspettate. Mano a mano tutto smetterà di essere limpido e lineare, e il protagonista cercherà di rimettere in ordine i pezzi fino alla fine, quando la verità si rivelerà.

Il territorio non sarà una semplice cornice, ma una colonna portante del cortometraggio. Infatti, Interno 18 è ambientato sull'Appennino romagnolo, tra la Diga di Ridracoli e le aree circostanti, in perenne dialogo e connessione con la storia. Oltre l’Appennino, dove si concentrano la maggior parte delle riprese, in Interno 18 ci sarà spazio anche per la città di Forlì. EXATR e il Multisala Astoria saranno, infatti, tra le location della città in cui prenderà forma parte della storia scritta da Rivaroli, Lolletti e Bacchi.

“Io credo che il progetto di Interno 18, insieme ad altri esempi, confermi come, a livello cinematografico (e quindi culturale e professionale), il tessuto produttivo del nostro territorio, grazie anche al cruciale lavoro svolto dalla Film Commission in questo senso, sia vivace e attivo, e rappresenti un patrimonio prezioso da molti punti di vista”. Così Matteo Lolletti, regista.

La territorialità è anche nella troupe e nel cast, entrambe composte da maestranze, attrici e attori emiliano-romagnoli. Nei panni dei protagonisti e delle protagoniste della storia ci saranno: Pietro Traldi (Bologna), Ettore Nicoletti (Cesena), Monica Camporesi (Faenza), Sania Ricchi (Cesena, Daniele Romualdi (Forlì), Giulia Faggiotto (Forlì), Vittorio Monti (Santa Sofia), Denio Derni (Forlì).

Il film è sostenuto, oltre che dalla Film Commission regionale, è stato sostenuto, nella fase di sviluppo, dal Comune di Forlì, e vede la compartecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti, la preziosa collaborazione della cooperativa Atlantide, del Comune di Santa Sofia e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e il sostegno di Assicoop Romagna Futura Spa.

Altrettanto preziosa è la collaborazione che arriva dalla città di Forlì attraverso l’importante supporto di EXATR e del Cinema Astoria. Fondamentali per l’avvio e lo svolgimento delle riprese anche la partnership con Conad di Meldola e Cia-Conad, e l’aiuto di Pro Loco del Comune di Santa Sofia e Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Forlimpopoli-Bertinoro.

“Interno 18 si sarebbe dovuto girare lo scorso anno - racconta la produttrice di Sunset, Lisa Tormena - ma l’alluvione ci ha obbligati a posticipare le riprese. Anche per questo motivo, il supporto della nostra comunità, che si è stretta attorno al progetto con una rete di aiuto e sostegno imprescindibile di cui siamo enormemente grati, acquisisce un valore ancora più grande.”

Gli autori

Matteo Lolletti - Sceneggiatore, regista e docente di comunicazione audiovisiva all’Università di Bologna, ha scritto e diretto numerosi documentari, vincendo diversi premi a livello nazionale e internazionale. Ha co-sceneggiato, tra gli altri, il lungometraggio Solo cose belle, per la regia di Kristian Gianfreda e Cocoricò Tapes, diretto da Francesco Tavella.

Anita Rivaroli - Regista e sceneggiatrice. Si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, come sceneggiatrice. Ha scritto molte serie TV tra le quali Tutto può succedere, SKAM Italia e Summertime. We Are the Thousand - L’incredibile storia di Rockin’1000 (2020) è il suo primo lungometraggio, nel 2024 ha co-firmato la sceneggiatura di Gloria!, per la regia di Margherita Vicario.

Marco Bacchi - È stato assistente alla regia e co-autore in alcuni documentari selezionati in festival internazionali, tra i quali This is not Paradise, girato in Libano. È al suo esordio come sceneggiatore di un cortometraggio di fiction.

La produzione

Sunset Produzioni, cooperativa di Forlì attiva nell’industria culturale e creativa, si occupa di ideazione, gestione e realizzazione di produzioni audiovisive, di organizzazione di eventi culturali legati al cinema e di formazione in ambito audiovisivo e digitale. Ha prodotto dieci film documentari a stampo sociale e antropologico che hanno ricevuto premi, menzioni e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Nel 2018 ha prodotto il suo primo lungometraggio industriale a sfruttamento cinematografico: Solo cose belle. Dal 2023 è in sala con Cocoricò Tapes, il documentario co-prodotto e distribuito insieme a La Furia Film.