Al via le vaccinazioni anche a Rocca: "E' la campagna più importante della storia recente"

E' iniziata mercoledì anche al Teatro Italia di Rocca San Casciano "la campagna vaccinale più importante della storia recente". Oltre alle istituzioni erano presenti gli straordinari operatori sanitari, infermieri, medici e tutto il personale volontario, che ha accompagnato e accolto i primi cittadini over 85 residenti nei Comuni di Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto e Dovadola. "Per chi avesse bisogno di essere accompagnato c’è la possibilità di chiedere aiuto alla Fraternità di Misericordia e Auser di Rocca San Casciano - viene ricordato dall'amministrazione comunale -. Rinnoviamo i ringraziamenti a tutti coloro,volontari e non,che si sono adoperati per questo obbiettivo molto importante".