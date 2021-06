Alambicco Comics, il nuovo collettivo di fumettisti si presenta alla città di Forlì

Alambicco Comics è il collettivo di autoproduzione di fumetti fondato da Leonardo Lotti di Predappio, Diego Martini di Porto Sant’Elpidio e Marco Poggi di Forlì. I tre ragazzi hanno frequentato la Scuola Internazionale di Comics nelle sedi di Reggio Emilia e Jesi. Insieme si sono lanciati in questa avventura con il desiderio di esprimersi attraverso il fumetto e di raggiungere i lettori nel modo più diretto possibile.

“Alambicco Comics vuole essere un laboratorio creativo, un’esperienza di crescita per chi ne fa parte- afferma Marco, riprendendo le parole del Manifesto scritto dai fondatori del collettivo - Infatti, anche se i membri al momento sono solo tre, per la realizzazione delle storie c’è una continua collaborazione con altri autori, emergenti e non. “Dare possibilità agli artisti di esprimersi è importantissimo per noi. Spesso, per questioni di mercato, le case editrici non possono accogliere tutte le proposte degli autori” spiega Leonardo.

"L’autoproduzione permette di dare vita a progetti anche molto personali e di liberare la creatività, “è importante però essere consapevoli di ciò che si sta facendo e migliorarsi. Per questo ogni storia sarà accompagnata da una supervisione durante la realizzazione, per creare storie il più possibile di qualità”, precisa Diego. Le storie si leggono gratis sul sito www.alambiccocomics.it, ma per sostenere il collettivo e ripagare gli autori del loro lavoro, è possibile acquistare il fumetto in edizione cartacea. Il primo fumetto pubblicato da Alambicco Comics si intitola “Questo non è un supereroe”, scritto da Marco Poggi e disegnato da sei artisti: Diego Martini, Nicolò Schiatti, Lucia Gabbi, Francesco Bedeschi, Greta Castiglioni e Roberto Glielmi. Una avventura per ragazzi, ma anche per chi non smette di credere nei propri sogni; tra viaggi dimensionali, super criminali e artisti altrettanto agguerriti, Kevin vuole fare il supereroe, ma non basta avere un talento e usarlo a piacimento per esserlo. Ci vuole qualcosa di più che Kevin dovrà scoprire. “Questo non è un supereroe” e i progetti futuri di Alambicco Comics saranno presentati Mercoledì 09 giugno 2021 alle ore 19:00 all’Arena Forlivese in via Giorgio Regnoli 91.